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Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

'te mevsimsel yağışlar istenilen düzeyde olmayınca suyu daha fazla muhafaza ettiği için tercih edilen gübresinin satışları da arttı. satışlarının geçen yıllara göre yüzde 60 arttığı ifade edildi. Rekolte düşüşünün önlenmesi için solucan gübresinin özellikle ve zeytin ağaçlarına uygulanması tavsiye edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Solucan gübresi, uygulandığı ağaçta suyu yüzde 70 oranında muhafaza etmesi nedeniyle üreticiler tarafından tercih ediliyor.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Mevsimsel yağışların yeterli olmaması nedeniyle yaşanan kuraklıktan dolayı üreticinin suyu muhafaza eden solucan gübresine yöneldiğini anlatan Ziraat Mühendisi Selçuk Zoroğlu, rekolte düşüşünün önlenmesi için solucan gübresinin özellikle fıstık ve zeytin ağaçlarına uygulanması tavsiyesinde bulundu.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Selçuk Zoroğlu, solucan gübresinin yüzde 70 su tutma özelliğinin bünyesinde barındırdığı organik karbondan kaynaklı olduğunu belirtti.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Zoroğlu, sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen gübrenin, yetiştiği toprağı kimyasallardan arındırırken, ürünlerin organikliğini kalıcı kıldığını kaydetti.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Besleyici, köklendirici, güçlendirici özellikleri bulunan solucan gübresinin, böcek ve diğer zararlıları da tarımsal ilaç kullanmadan bitkilerden uzak tuttuğunu dile getiren Zoroğlu, ''Solucan gübresi satışları bir önceki yıla göre yüzde 60 artmış durumda. Bu da mevsimsel yağışların az olmasından kaynaklı.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Bu gübrenin 3 önemli özelliği var. Verimi artırıyor, hastalıklardan koruyor ve çok yüksek su tutma özelliğine sahip.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Geçen yıla oranla bu yıl kuraklıktan dolayı daha çok talep gelmeye başladı. İthal gübrelere göre daha çok tercih edilmeye başlandı.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Özellikle çiftçiler bu gübrenin özelliklerini bildikleri için kuraklık olunca talepte bulundu, oluşan yoğunlukla satışlarımız yüzde 60 oranında arttı'' dedi.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

'REKOLTE SORUNU ORTADAN KALKABİLİR'

Zoroğlu, solucan gübresi uygulanan arazilerde rekoltenin dengeleneceğini belirterek, "Antep fıstığı çok su sevmez algısı vardı.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

İklimde ve dünyadaki yerimiz değişti. Artık fıstık ağaçları belli bir su istemeye başladı.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Dolayısıyla solucan gübresi kurak dönemlerde fıstık ağaçları için alternatif bir ürün oldu.

Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Üreticilerin solucan gübresi kullandığı arazilerde başarılı sonuçlar alındı" diye konuştu.

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