Gaziantep'te kuraklık nedeniyle 'solucan gübresi' satışları yüzde 60 arttı

Besleyici, köklendirici, güçlendirici özellikleri bulunan solucan gübresinin, böcek ve diğer zararlıları da tarımsal ilaç kullanmadan bitkilerden uzak tuttuğunu dile getiren Zoroğlu, ''Solucan gübresi satışları bir önceki yıla göre yüzde 60 artmış durumda. Bu da mevsimsel yağışların az olmasından kaynaklı.