Kuraklık baş gösterdi köylüler yağmur duasına çıktı

"KÖYÜMÜZE HEM KAR HEM DE YAĞMUR YAĞIŞI BEKLİYORUZ"

Geçen yıl bu aylarda köyün kar altında olduğuna dikkat çeken Karataş, "Köyümüze hem kar hem de yağmur yağışı bekliyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda kar yağışı vardı. Dolayısı ile kuraklık ve yağmur sıkıntısı çekmiyorduk" diye konuştu.