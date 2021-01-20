Kartepe'de günlerce aranmıştı! Doktor Uğur Tolun geçirdiği kazada boynunun kırılması sonucu öldü

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.