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Kartepe'de günlerce aranmıştı! Doktor Uğur Tolun geçirdiği kazada boynunun kırılması sonucu öldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Kartepe'de günlerce aranmıştı! Doktor Uğur Tolun geçirdiği kazada boynunun kırılması sonucu öldü

ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. , 13 Ocak günü 'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Uğur Tolun'un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama yapıldı. Önceki gün dağda aramalar devam ederken, Uğur Tolun'un evinin yakınlarına da bakıldı.

Ekipler, Uğur Tolun'un evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta demir yolunun altından geçen menfeze düşen kamyonetini buldu. Ters dönen araçta bulunan Uğur Tolun'un öldüğü belirlendi.


Yapılan ön otopside Uğur Tolun'un trafik kazasına bağlı boyun travması sonucu öldüğü belirlendi.

Uğur Tolun'un geçen yıl beyin kanaması geçirmesi nedeniyle ameliyat olduğu, tedavisi nedeniyle özel hastanede görevine başlamadığı ve aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu.

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