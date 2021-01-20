20 Ocak 2021, Çarşamba
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Amasya'da dükkandan içki ve sigara çalan 2 kişiye şok!

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir dükkandan içki ve çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı. Polis tarafından ele geçirilen alkollü içki ve sigaralar, iş yeri sahibine teslim edildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Amasya'da dükkandan içki ve sigara çalan 2 kişiye şok!

Cumhuriyet Meydanı'nda Ali Doğan'a (67) ait dükkanın camının kırık olduğunu fark eden Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri inceleme başlattı.

20 ŞİŞE ALKOLLÜ İÇKİ VE 244 PAKET SİGARA!

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli O.S. (19) ile F.O. (38), büfeden çalındığı tespit edilen çeşitli markalarda 20 şişe alkollü içki ve 244 paket sigara ile yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen zanlılar O.S. ile F.O, tutuklandı.

Ele geçirilen alkollü içki ve sigaralar, iş yeri sahibine teslim edildi.

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