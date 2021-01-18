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Son dakika: Kocaeli'nde 5 gündür kayıp olan doktor Uğur Tolun ölü bulundu

Son dakika haberine göre...  ilçesinde 13 Ocak'tan beri aranan doktor ölü bulundu. Arama çalışmalarına katılan ekipler Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Kocaeli'nde 5 gündür kayıp olan doktor Uğur Tolun ölü bulundu

'nin ilçesinde 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıkan Doktor ölü bulundu.

Uğur Tolun'a ait aracın, 'nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler ise Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun'un cansız bedeni, 200'ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde bulundu.

Tolun'un cansız bedeni, 'te oturduğu sitenin yakınındaki menfezin altında aracının içerisinde bulundu.

Tolun'un cansız bedeni yapılacak inceleme sonrasında morga kaldırılacak.

Arama çalışmaları sırasında çekilen bir kare

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