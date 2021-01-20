Suçlamaya konu olan görüntülerin çekildiği gün alkol kullandığını ve alkolün etkisiyle böyle yanlış hareketler yaptığını anlatan Rakhmova, "Ben izne ayrıldıktan sonra benim yerime bakan arkadaşım beni arayarak, 'artık seni istemiyorlar Eşyalarını gel al, bu evden ayrı' dedi" ifadelerini kullandı.