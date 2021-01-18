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Çanakkale'de bir kız çocuğu ile 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi yakalandı

'de aynı gün bir kız çocuğu ile 4 kadına elle taciz eden 43 yaşındaki apartman görevlisi H.E. polis tarafından yakalandı. Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan ve evli olduğu öğrenilen H.E., adliyeye sevk edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Taciz olayları, geçen salı günü Atatürk Caddesi'ne bağlı ile 'ta yaşandı.

Bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralılarla bir kişi tarafından elle taciz edildi.

Kadınların şikayeti üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizcinin peşine düştü.

Ekipler, ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Verilen eşkal ile kamera görüntülerinden şüphelinin apartman görevlisi H.E. olduğunu belirledi. Aynı suçtan poliste 4 suç kaydı bulunan H.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen H.E., adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de bir kız çocuğu ile 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi yakalandı ÇANAKKALE'DE BİR KIZ ÇOCUĞU İLE 4 KADINI ELLE TACİZ EDEN APARTMAN GÖREVLİSİ YAKALANDI

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