İstanbul'da buzlanan yolda dengesini kaybedip düşen kişiye araç çarptı
İstanbul'da kar yağışı sokakları buz pistine çevirdi. Kağıthane’de buzlanan yolda dengesini kaybedip düşen kişiye kayan otomobil çarptı. Araç yokuş aşağı kayıp uzaklaşırken yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza sabah saatlerinde Kağıthane'de meydana geldi. Buzlu yolda yürümeye çalışan kişi ayağı kayınca düştü.
Bu sırada aynı yolda ilerleyen otomobil kayarak düşen kişiye çarptı. Yol kenarına da çarpan otomobil yokuş aşağıya kaymaya devam etti.
Otomobil sürücüsü uzaklaşırken yaralının yardımına çevredekiler yetişti. Yaralı kişi hastaneye götürüldü.
ARAÇLAR BİRBİRNE GİRDİ
Öte yandan, Çağlayan'dan Kağıthane'ye inen ara sokakta kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın sürücüsü de duramayarak kaza yapan otomobile çarptı.
Kazada yaralanan olmazken otomobillerde hasar meydana geldi. Kazanın ardından ekipler yolda tuzlama çalışması yaptı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.