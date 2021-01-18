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Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. 'da aylardır koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, karın keyfini sürmek için sokaklara çıktı. ilçesinde 45 kadın, poşetlerle yokuş aşağı kayarak ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...

şehir merkezindeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, üst kesimlerde yarım metreyi buldu.

Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip... GÖZLERİNE İNANAMADILAR! 45 KADIN BİR ARAYA GELİP...

'ın doğu eteklerindeki Orhaneyi Köyü'nde dün gece toplanan kadınlar keyif yaptılar. Ellerindeki poşetlerle zincir oluşturan yaklaşık 45 kadın, yokuştan aşağıya kendilerini bırakınca müthiş heyecan yaşadılar.

Öte yandan ilçesinde de büyük naylonla kayak keyfi yaşayanlar da kamerayla görüntülendi. Dün gece şehir merkezinde kemençe eşliğinde kar yağışını kutlayan ve eğlenenler de 2021'in en renkli görüntülerine imzasını attılar.

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