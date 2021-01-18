18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da ara sokaklar buz pistine döndü! Servis takla attı!

İstanbul’da ara sokaklar buz pistine döndü! Servis takla attı!

Kağıthane Cumhuriyet Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında buz pistine dönen ara sokaklarda kazalar yaşandı, yürümekte zorlananlar düşmekten kurtulamadı. Servis minibüsü yokuşu inerken takla attı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
ABONE OL
İstanbul’da ara sokaklar buz pistine döndü! Servis takla attı!

Edinilen bilgiye göre kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yokuşu inerken takla atmaya başladı.

İçinde 4 kişinin olduğu minibüsü 3 takla attıktan sonra direk çaparak durabildi. Sürücü ve 2 yolcu yaralanırken, 1 yolcu da kazayı yara almadan atlattı.

Minibüs içindekiler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara taşımak için büyük çaba sarfetti.

Karlı kaplı yolda sedyeyi taşıyan ekiplere vatandaşlar da yardım etti. Araçların ilerlemekte zorlandığı yolu polis bir süre trafiğe kapattı.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İstanbul’da buzlu yolda kayan otomobil binaya çarpmaktan son anda kurtuldu İSTANBUL’DA BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji son dakika: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek? 18 Ocak İstanbul hava durumu METEOROLOJİ SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ, NE ZAMAN BİTECEK? 18 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU
Son dakika: İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu SON DAKİKA: İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAR YOĞUNLUĞU
İstanbul'da kar etkisini arttırdı! Trafikte yoğunluk oluştu İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ ARTTIRDI! TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA