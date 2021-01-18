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Son dakika: Denizli - Antalya karayolu kar yüzünden kapandı! Kilometrelerce kuyruk oldu

Son dakika haberine göre Kar yağışı nedeniyle kapanan -'nda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Zincir ya da kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Kayganlaşan yol nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bölgede, karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için hummalı çalışması devam ediyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Denizli - Antalya karayolu kar yüzünden kapandı! Kilometrelerce kuyruk oldu

'de bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Denizli - 'nun mevkisinde yol ulaşıma kapandı.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden ve yönüne giden sürücülere geçiş izni vermedi. Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

ARAÇ KUYRUĞU 5 KİLOMETREYE ULAŞTI
Kar yağışı nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Zincir ya da kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Kayganlaşan yol nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için çalışması devam ediyor.

ilçesinden 'e giden , bölgede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışı nedeniyle iki saattir yoldayız. Aracımız yolda kaldı. Yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerden de "Denizli'ye 15 kilometre mesafede yolda kaldık. 1.5 saattir yoldayız. Daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Ekipler çalışıyor. Arkamızda kilometrelerce kuyruk oluştu" diye konuştu.






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