18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...

Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2021 15:04
Güncelleme:18.01.2021 15:18
Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Bursa'da aylardır koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, karın keyfini sürmek için sokaklara çıktı. Kestel ilçesinde 45 kadın, poşetlerle yokuş aşağı kayarak ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa şehir merkezindeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, üst kesimlerde yarım metreyi buldu.

Uludağ'ın doğu eteklerindeki Kestel ilçesi Orhaneyi Köyü'nde dün gece toplanan kadınlar keyif yaptılar. Ellerindeki poşetlerle zincir oluşturan yaklaşık 45 kadın, yokuştan aşağıya kendilerini bırakınca müthiş heyecan yaşadılar.

Öte yandan Orhaneli ilçesinde de büyük naylonla kayak keyfi yaşayanlar da kamerayla görüntülendi. Dün gece şehir merkezinde kemençe eşliğinde kar yağışını kutlayan ve eğlenenler de 2021'in en renkli görüntülerine imzasını attılar.

Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...
Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...
Utanç verici! İğrenç anlar kamerada
Utanç verici! İğrenç anlar kamerada
Kayak merkezlerinde pistler doldu
Kayak merkezlerinde pistler doldu
Kar yağışı devam edecek mi?
Kar yağışı devam edecek mi?
Şoke eden olay! Buzlanan yolda...
Şoke eden olay! Buzlanan yolda...
İstanbul'un hazineleri kaleler
İstanbul'un hazineleri kaleler
Arama çalışmalarında son durum ne?
Arama çalışmalarında son durum ne?
ABD Türk tabancasını 2020'nin en iyisi seçti
ABD Türk tabancasını 2020'nin en iyisi seçti
Denizli-Antalya yolunda son durum ne?
Denizli-Antalya yolunda son durum ne?
Yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
İtalya'dan Pfizer'a aşı davası
İtalya'dan Pfizer'a aşı davası
Daha Fazla Video Göster