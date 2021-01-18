Kar yağışı devam edecek mi? Göl etkisi nedir? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Kar yağışının İstanbul'da Pazartesi sabah sona ermesi bekleniyordu ancak yağışlar zaman zaman etkisini artırarak devam etti. Uzmanlar bunun göl etkisi olabileceğini söyledi. Peki Göl etkisi nedir? Yağışların zaman zaman devam etmesi "göl etkisi" mi? Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber'de yanıtladı.

Kar yağışının İstanbul'da Pazartesi sabah sona ermesi bekleniyordu ancak yağışlar zaman zaman etkisini artırarak devam etti. Uzmanlar bunun göl etkisi olabileceğini söyledi. Peki Göl etkisi nedir? Yağışların zaman zaman devam etmesi "göl etkisi" mi? Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber'de yanıtladı.