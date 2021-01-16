16 Ocak 2021, Cumartesi
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Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

Son dakika haberine göre; , 'da şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen 'in dosyasını, bazı eksikliklerin giderilmesi için yerel mahkemeye geri gönderdi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

'da, geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, sevgilisi 'ya (35) bağırarak küfürler eden ve tartaklayan 'a (32) müdahale etmek isteyen (20) boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Şeker, önce müebbet sonra olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 12.5 yıl hapse mahkum edilmişti. Kadir Şeker'in dosyasını inceleyen bazı eksikliklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.



KADIN DERNEĞİ MÜDAHİL
İstinaf Mahkemesi, davaya katılma talebinde bulunan ve bu istekleri yargılama aşamasında mahkemece reddedilen 'nun kararlarını da örnek göstererek davaya müdahil edilmelerini, ayrıca davanın gerekçeli kararının da platforma tebliğ edilmesini istedi.

İstinaf Mahkemesi ayrıca öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin geçtiğimiz aylarda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker'in "kiralık katil" olduğu yönündeki suç duyurusunun da incelenip, araştırılmasını talep etti. Yerel mahkeme bunun üzerine "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nu dosyaya müdahil etti. Yerel mahkeme ayrıca Şeker'in "kiralık katil" olup olmadığı yönündeki araştırmayla birlikte dosyayı yeniden hazırlayıp İstinaf Mahkemesi'ne gönderecek.

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