15 Ocak 2021, Cuma
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Yunanistan ölüme terk etti! Türkiye kurtardı

'nın ilçesinde, unsurlarınca can salına konularak fırtınalı denizde ölüme terk edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kaçak göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Yunanistan ölüme terk etti! Türkiye kurtardı

Marmaris ilçesine 65 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Bozburun Mahallesi Yeşilova mevkisinde bir balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak can salı içinde göçmen olduğu ihbarında bulundu.

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İhbar üzerine, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum botu bölgeye giderek, sala ulaştı.

Salda bulunan 2'si çocuk toplam 5 kişilik aile kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen göçmenlerin ifadelerinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salına konuldukları ve üzerlerindeki para ve cep telefonlarının alınarak fırtınalı denize bırakıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

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