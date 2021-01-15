Son dakika: Yunanistan için FETÖ iddiası! 2 bin kişinin siyasi sığınma başvurusu kabul edildi
Son dakika haberi... FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında çoğunluğu FETÖ'cü yaklaşık 20 bin Türk vatandaşının Yunanistan'a kaçtığı ve bunlardan 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunun kabul edildiği ileri sürüldü. Peki, Sığınma talebi kabul edilen FETÖ'cülerin Avrupa’daki adresi neresi? İşte detaylar…
GÜNDEM AA
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Yunan "Ta Nea" gazetesi, 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısını 19 bin 653 olarak verdi.
Bu kişilerden 9 bininin Yunan makamlarına siyasi sığınma başvurusu yaptığı belirtilen haberde, 2 bin FETÖ üyesinin sığınma talebinin kabul edildiği öne sürüldü.
Haberde, Türkiye'den Yunanistan'a 2014'te 73, 2015'te 182, 2016'da ise 313 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı kaydedilirken, bu rakamların 2017'de 2 bin 738, 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapan Türk vatandaşlarının sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl büyük oranda azalma görüldüğü bildirildi.