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Son dakika: Yunanistan için FETÖ iddiası! 2 bin kişinin siyasi sığınma başvurusu kabul edildi

haberi... FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında çoğunluğu FETÖ'cü yaklaşık 20 bin Türk vatandaşının 'a kaçtığı ve bunlardan 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunun kabul edildiği ileri sürüldü. Peki, Sığınma talebi kabul edilen FETÖ'cülerin ’daki adresi neresi? İşte detaylar…

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Yunanistan için FETÖ iddiası! 2 bin kişinin siyasi sığınma başvurusu kabul edildi

Yunan "Ta Nea" gazetesi, 2017'den itibaren 'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısını 19 bin 653 olarak verdi.

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalleş darbe girişiminde Ankara’da neler yaşandı? 15 TEMMUZ 2016’DA FETÖ’NÜN KALLEŞ DARBE GİRİŞİMİNDE ANKARA’DA NELER YAŞANDI?

Bu kişilerden 9 bininin Yunan makamlarına siyasi sığınma başvurusu yaptığı belirtilen haberde, 2 bin FETÖ üyesinin sığınma talebinin kabul edildiği öne sürüldü.

Haberde, sığınma başvurusu kabul edilen FETÖ üyelerinin büyük bölümünün başkent 'da aileleriyle birlikte yaşadığı ve iş sahibi olduğu bildirilirken, 2018'e kadar olan sürede başvuruları reddedilen 697 kişinin 'ye iade edildiği aktarıldı.

SIĞINMA TALEBİ KABUL EDİLEN FETÖ'CÜLERİN AVRUPA'DAKİ ADRESİ

Sığınma başvurusunun ardından genellikle serbest bırakılan ve Atina'da merkezi yerlerde kalan FETÖ'cülerin çoğunun mülakatlara gelmediği ve başta olmak üzere diğer ülkelerine gitmek istediği aktarıldı.

Haberde, Türkiye'den Yunanistan'a 2014'te 73, 2015'te 182, 2016'da ise 313 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı kaydedilirken, bu rakamların 2017'de 2 bin 738, 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapan Türk vatandaşlarının sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl büyük oranda azalma görüldüğü bildirildi.

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