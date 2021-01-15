Son dakika: Yunanistan için FETÖ iddiası! 2 bin kişinin siyasi sığınma başvurusu kabul edildi

Yunan "Ta Nea" gazetesi, 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısını 19 bin 653 olarak verdi.

Bu kişilerden 9 bininin Yunan makamlarına siyasi sığınma başvurusu yaptığı belirtilen haberde, 2 bin FETÖ üyesinin sığınma talebinin kabul edildiği öne sürüldü.