İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi: Yunanistan’dan hesabı sorulacak mı?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, "19 Aralık 2020 tarihinde saat 07.10'da İzmir ili Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.





Komutanlık, "Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2'sinin canlı olarak denizden alındığı, 3'ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığının altı çizildi.