15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Bitlis-Tatvan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

- karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Bitlis-Tatvan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 20.00 sıralarında Bitlis-Tatvan karayolu Rahva mevkiinde meydana geldi.

Van'dan Diyarbakır yönüne giden ve şoförünün ismi belirlemeyen 34 YK 3899 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

Yan duran otobüste bulunan yolcular ve şoför yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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