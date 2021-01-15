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FETÖ firarisi Can Dündar’ın sözlerine Alişan’dan sert tepki: Hainsin ve öyle kalacaksın!

FETÖ davasında yargılanan ve Almanya’ya kaçan ’ın skandal paylaşımına ’dan sert tepki geldi. Dündar’ın kendisi hakkında skandal sözlerine cevap veren Alişan, “Sen hainsin ve hep öyle kalacaksın!" dedi.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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FETÖ firarisi Can Dündar’ın sözlerine Alişan’dan sert tepki: Hainsin ve öyle kalacaksın!

FETÖ davasından yargılanan ve Almanya'ya kaçan Can Dündar, gönüllü olarak aşı yaptıran Alişan'la ilgili paylaşım yaptı. "Alişan'ın aşısına, aşı önceliği olacağı söylenen sağlık görevlileri isyan etti" diyen Dündar'a Alişan'dan sert tepki geldi.

Aşı için faz 3 gönüllülerinden biri olduğunu söyleyen Alişan, Dündar'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Zavallı Can Dündar! Almanya'ya kaçıp vatanına ihanet edip ülken adına propagandalara mı yetişeceksin? Yoksa FETÖ'nün sözcülüğüne mi? Ben faz 3 çalışmasına katılan 10 bin gönüllüden biriyim. Ama sen hainsin ve hep öyle kalacaksın!"

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