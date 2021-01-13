13 Ocak 2021, Çarşamba
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Samsun'da sahte içki can aldı

Son dakika haberi... 'da iddiaya göre sahte içki içen 28 yaşındaki Nazlı Şahin, bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Samsun'da sahte içki can aldı

Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Nazlı Şahin, iddiaya göre erkek arkadaşı K.K.'nın evine gitti. Burada evde yapılan sahte içkiden içen kadın fenalaştı.

K.K.'nın durumu sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu özel hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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