Düzce’de kısıtlamada evlere içki taşıyan taksiciye 6 bin 150 lira ceza kesildi
Düzce’de yılbaşı kısıtlamalarında polis tarafından yapılan denetimde, takside çok sayıda içki şişesi bulundu. Evlere içki taşıyan taksi sürücüsüne 6 bin 150 lira ceza kesildi.
YAŞAM DHA
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Yapılan aramada, taksi içinde poşetlere konulmuş 50 şişe içki ele geçirildi.
Taksi sürücüsünün tekel bayisi ile anlaştığı ve kısıtlamalar kapsamında yasak olmasına rağmen evlere içki servisi yaptığı tespit edildi.
Sürücüye araç muafiyetini kötüye kullanmak ve amaç dışı kullanım nedeniyle 6 bin 150 lira ceza uygulanırken, taksi ise trafikten menedildi.