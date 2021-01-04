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Düzce’de kısıtlamada evlere içki taşıyan taksiciye 6 bin 150 lira ceza kesildi

’de yılbaşı kısıtlamalarında polis tarafından yapılan denetimde, takside çok sayıda içki şişesi bulundu. Evlere içki taşıyan taksi sürücüsüne 6 bin 150 lira ceza kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Düzce’de kısıtlamada evlere içki taşıyan taksiciye 6 bin 150 lira ceza kesildi

'de polis ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetimler sırasında . yönetimindeki 81 T 1247 plakalı taksiyi durdurdu.

Yapılan aramada, taksi içinde poşetlere konulmuş 50 şişe içki ele geçirildi.

Taksi sürücüsünün tekel bayisi ile anlaştığı ve kısıtlamalar kapsamında yasak olmasına rağmen evlere içki servisi yaptığı tespit edildi.

Sürücüye araç muafiyetini kötüye kullanmak ve amaç dışı kullanım nedeniyle 6 bin 150 lira ceza uygulanırken, taksi ise trafikten menedildi.

Taksi içerisinde çekilen görüntü

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