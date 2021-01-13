Ilgaz Dağı'na beklenen kar yağışı başladı

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı bölgesinde uzun zamandır beklenen kar yağışı başladı.

Yılın ilk kar yağışının yağdığı Ilgaz Dağında, kar yağışı izlemek ya da tatil yapmak için gelen vatandaşlar yola hazırlıksız çıkınca mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle yollar beyazla kaplanırken, araçlar ise patinaj yaparak çıkamadı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkartmaya çalışırken, bazı araçlar ise çıkamayınca zincir takmak zorunda kaldı. Yolda mahsur kalan ve çıkamayan araçlara Karayolları ekipleri yardım etti. Yolda kalan araçları Karayolları ekipleri, çekerek güvenli bir noktaya kadar bıraktı. Ayrıca kar yağışıyla birlikte yolda biriken karın temizlenmesi için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler aralıksız kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Bir süredir beklenen kar yağışını görüntülemek isteyen vatandaşlar ise, araçlarını durdurarak fotoğraf çektirdi. Ayrıca Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde oteller bölgesinde de kar yağışıyla birlikte hareketlilik yaşanmaya başladı. Kar olmaması nedeniyle pistlerin açılamadı Ilgaz Dağı Milli Parkında, pistlerde kar yağışıyla birlikte hazırlıklarda başlatıldı.

Ilgaz Dağı Milli Parkında, kar yağışıyla birlikte rezervasyonlarda da talep arttı.