05 Ocak 2021, Salı
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Mersin'de 1291 litre sahte içki ele geçirildi

'in ilçesinde düzenlenen operasyonda 1291 litre sahte içki ele geçirildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerindeki H.Ç'yi gözaltına aldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021
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Mersin'de 1291 litre sahte içki ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tosmurlu Mahallesi'ndeki işletmede sahte içki bulunduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerindeki H.Ç'yi gözaltına aldı.

İşletme ve depoda yapılan aramada 1291 litre sahte içki ele geçirildi.

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