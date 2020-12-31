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Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 109 litre sahte alkol, 45 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bir eve düzenlediği operasyonda 109 litre sahte alkol, 45 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Operasyonda B.T. ve A.Y. gözaltına alındı.

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