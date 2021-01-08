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Türkiye'deki darbeleri destekleyen Time dergisi ABD’deki olayları "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Türkiye'deki darbeleri destekleyen Time dergisi ABD’deki olayları Demokrasiye saldırı girişimi olarak gördü

Ülke yönetimlerini kendi menfaatleri doğrultusunda dizayn etmeye çalışan Amerikalılar, 'de de Fetullahçı hainleri kullanarak yönetimin değişmesi için büyük çaba sarf etti.

TÜRKİYE'DE FETÖ'CÜLERE ATILAN TOKAT

'ın çağrısıyla meydanlara koşan ve darbecileri püskürten millet, iradesine sahip çıktı.

'daki kanlı darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 'da yayın yapan dergisi, "Türkiye darbeye direndi ama şimdi daha kötüsü olabilir." kapağıyla çıktı.

KENAN EVREN KAPAĞI

Time dergisi, ardından da 'in fotoğrafını kapağına taşıdı ve "Türkiye'yi bir arada tutuyor" dedi.

AMERİKA'DA OLUNCA: DEMOKRASİYE SALDIRI GİRİŞİMİ

Time dergisi, Amerika'da 'ın çağrısıyla yaşanan darbe girişimini "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak kapağına taşıdı.

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