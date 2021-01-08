Türkiye'deki darbeleri destekleyen Time dergisi ABD’deki olayları "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak gördü
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Ülke yönetimlerini kendi menfaatleri doğrultusunda dizayn etmeye çalışan Amerikalılar, Türkiye'de de Fetullahçı hainleri kullanarak yönetimin değişmesi için büyük çaba sarf etti.
TÜRKİYE'DE FETÖ'CÜLERE ATILAN TOKAT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan ve darbecileri püskürten millet, iradesine sahip çıktı.
KENAN EVREN KAPAĞI
Time dergisi, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından da Kenan Evren'in fotoğrafını kapağına taşıdı ve "Türkiye'yi bir arada tutuyor" dedi.
AMERİKA'DA OLUNCA: DEMOKRASİYE SALDIRI GİRİŞİMİ
Time dergisi, Amerika'da Donald Trump'ın çağrısıyla yaşanan darbe girişimini "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak kapağına taşıdı.