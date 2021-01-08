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Son dakika | Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany: Kongre baskınını kınıyoruz

Son dakika haberi.... Sözcüsü , dünkü baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika | Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany: Kongre baskınını kınıyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Sözcüsü Kayleigh McEnany, dünkü baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

ABD'de dün başkanlık seçimlerinin tescili için yapılan Kongre oturumu esnasında, Trump yanlılarının Kongre binasını basması ve çıkan olayların yankıları sürüyor.

ABD BASININDA BASKIN HABERLERİ

Ana akım Amerikan basını, Kongre baskınını yapanlar için "Trump yanlısı güruh Kongreyi bastı" tabirini kullanırken, polisin zafiyetinin olup olmadığı da tartışmaya açıldı.

New York Times, ana sayfasında olayın detaylarına ve Kongre yerleşkesinde meydana gelen olayların konumuna dair detaylı bir görsel çalışma yaptı.

Gazete, Kongrenin olayların ardından yeniden toplanarak Joe Biden'ın seçim sonucunu tescil etmesine yönelik ise "Kongre, güruh saldırısını yenip seçim sonuçlarını tescil etti" başlığını kullandı.

New York Times, olayların ana sorumlusu olarak Trump'ı gösterdi.

WASHINGTON POST YAYIN KURULUNDAN "TRUMP GÖREVDEN ALINSIN" ÇAĞRISI

Washington Post ise olanlardan dolayı ABD Başkanı Trump'ın sabah saatlerinde yaptığı konuşmayı sorumlu tuttu.

Olayların ardından bir makale yayımlayan Washington Post Yayın Kurulu, "Trump önümüzdeki 14 gün boyunca bu ülkeyi yönetmeye uygun değil. Onu görevden alın." çağrısında bulundu.

WALL STREET JOURNAL "GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ZAAFİYETİ"Nİ GÜNDEME TAŞIDI

Wall Street Journal gazetesi ise dün yaşananları "Kongre ayaklanması" olarak nitelendirdi.


Ayrıca, birçok uzmandan görüş alarak hazırladığı haberinde Wall Street Journal, FBI ve diğer kolluk kuvvetlerinin ilk anlarda olaylara müdahale için yeterince hazırlıklı olmadığını ve zafiyet gösterdiğini gündeme getirdi.

Birçok basın kuruluşu da ilk anlardaki müdahale yetersizliği nedeniyle, güvenlik güçlerini eleştirdi.

CNN: TRUMP'TAN YANIT BEKLİYORUZ

Yayın kuruluşu CNN de ilk anlardan itibaren olayların sorumlusu olarak Trump'ı işaret etti.

CNN olayları aktardığı haberler için ortak başlık olarak, "Trump, bir güruhu kışkırttı. Halk Trump'tan cevap talep ediyor" ifadelerini kullandı.

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