Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ocak cumartesi ve 10 Ocak pazar gününün hava durum tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan uyarı geldi. Türkiye'nin büyük bir bölümünü sağanak yağışlar bekliyor. İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? soruları yanıt buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan 9 Ocak Cumartesi günü ile 10 Ocak pazar günü için uyarı geldi. Hafta sonunda Türkiye'nin büyük bir bölümünün sağanak yağış altında kalacağı açıklanırken, fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? sorularını da yanıtlamış oldu.
9 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde güneş ve yağmur hakim olacağı belirtildi. 9 Ocak Cumartesi günü Türkiye'nin yarısı yağmurlu yarısı da güneşli olacak.
10 OCAK PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Perşemge günü yaptığı tahminlerinde 10 Ocak pazar günü 2 ile kar yağacağını duyurmuştu. Yeniden güncelleme yapan Meteoroloji, Ardahan ve Bayburt'taki kar yağışı tahminlerini yağmura çevirdi.
Pazar günü yurdun büyük bölümü sağanak yağmurların etkisi altında olacak.
AKOM'DAN FLAŞ İSTANBUL UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.
Sistemin etkisi ile lodos yönlü rüzgârın da akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU SAĞANAK BEKLENİYOR
Açıklamada bugün beklenen fırtınanın ardından cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı kaydedildi.
Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
OCAK ORTASINDA KIŞ KENDİSİNİ HİSSETTİRECEK
Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C'ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C'ler civarına gerileyeceği tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor" denildi.
İL İL HAVA DURUMU
İstanbul: 15 derece ve yağmurlu
İzmir: 15 derece ve parçalı bulutlu
Ankara: 16 derece ve parçalı bulutlu
Bursa: 17 derece ve yağmurlu
Trabzon: 18 derece ve parçalı bulutlu
Erzurum: 4 derece ve parçalı bulutlu
Tunceli: 11 derece ve parçalı bulutlu
Hatay: 17 derece ve güneşli
Antalya: 18 derece ve parçalı bulutlu
Adana: 22 derece ve güneşli