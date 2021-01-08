Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan 9 Ocak Cumartesi günü ile 10 Ocak pazar günü için uyarı geldi. Hafta sonunda Türkiye'nin büyük bir bölümünün sağanak yağış altında kalacağı açıklanırken, fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? sorularını da yanıtlamış oldu.