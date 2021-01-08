08 Ocak 2021, Cuma
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Muğla’da korkunç trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

ilçesinde yaşanan feci trafik kazasında, hurdaya dönen otomobillerde 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Muğla’da korkunç trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, .'nin kullandığı 48 F 8279 plakalı otomobil, - karayolu Gerişburnu Kavşağı'nda, . yönetimindeki 48 NC 041 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin 'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerde yolcu olarak bulunan ile diğer otomobildeki yolcu hayatını kaybetti.

Kazada araçlara sıkışan sürücüler ile , Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Yaralılar, ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sultan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan 'ye yansıyan kaza anında, Sultan K.'nin dönüş yaptığı sırada ana yolda seyreden Hüseyin B.'nin kullandığı otomobille çarpışma anı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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