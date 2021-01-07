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Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

'nin başkenti 'da Trump destekçilerinin, düzenledikleri protesto gösterilerinde binasını işgal etmeleri üzerine olaylar çıkmıştı. Trump'ın çağrısıyla toplanan kalabalık güvenliği aşarak Kongre binasına girdi. Bazı protestocular genel kurul salonuna kadar ulaşırken, güvenlik güçleri 'ne girmeye çalışanları ateş açarak durdurdu. Dünyanın yakından takip ettiği olayda, işgalcilerin kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Çarşamba günü ABD Kongresi'nin Kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada ABD Başkenti'ne saldıran ve Joe Biden'ın seçim zaferinin resmiyete kavuşmasını geçici olarak durduran şiddet yanlısı Trump taraftarı çetenin bazı üyeleri tespit edildi.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Vücudunu saran dövmeleri, sırt çantası ve kafasındaki tüylü miğferiyle Kongre binasını işgal edenlerden biri olan Trump destekçisinin kimliği ortaya çıktı. Angeli'nin QAnon Şaman ismiyle de anılan Jake Angeli olduğu ortaya çıktı.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Boynuz, kürk şapka ve yüz boyası kullanan, Senato kürsüsünü işgal eden dövmeli Trump taraftarı Arizona'lı bir bir şarkıcı ve aktör. 32 yaşındaki adam, sık sık sağ kanat mitinglerine katılan ve bilinen bir sima.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Angeli'nin sosyal medya sayfasında, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Jake Angeli'nin üyesi olduğu QAnon grubu, ABD'de son yıllarda aşırı sağcı Proud Boys'la (Gururlu Çocuklar) birlikte en çok tartışılan oluşum. Başkan Trump, geçtiğimiz Ekim ayında QAnon isimli komplo teorisini onaylamadığını söylemekten kaçınmıştı.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

3 Kasım seçimlerine 19 gün kala NBC televizyonunun yayınına çıkan Trump, moderatörü Savannah Guthrie tarafından komplo teorileri konusunda sıkıştırılmıştı.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

ABD Başkanı Trump, yalnızca birkaç gün önce Usame bin Ladin operasyonuna ilişkin komplo teorisini içeren bir tweet'i retweet etmişti. Trump bu konudaki soruyu, "Bu sadece bir retweet'ti. Ben ortaya bırakırım insanlar kendileri karar versinler. Ben taraf tutmuyorum" şeklinde yanıtlamıştı.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Guthrie buna karşılık olarak ise "Anlamıyorum, siz başkansınız. Siz, sıradan bir kişinin her önüne geleni retweet eden amcası değilsiniz" demişti.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

ABD Başkanı Trump, QAnon isimli komplo teorisi oluşumunu onaylamadığını açıklayıp açıklamayacağı ile ilgili soruyu ise "Onların hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diyerek geçiştirmiş, QAnon'ın pedofiliye karşı savaşan bir oluşum olarak tanıdığını ileri sürmüştü.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

QAnon, halihazırda internet ortamında en fazla yayılan komplo teorisi olmayı sürdürüyor.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

BBC'nin yaptığı bir araştırma, 2020 içerisinde QAnon'un komplo teorilerinin sosyal medyada 100 milyondan fazla yorum, paylaşım ve beğeni topladığını ortaya koydu.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin masasına küstahça ayağını koyan adamın ise sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan, 60 yaşındaki Arkansas'lı bir milliyetçi olduğu ortaya çıktı.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

İsminin Richard 'Bigo' Barnett olduğu öğrenilen adam, Facebook sayfasındaki bir özçekimde, yarı otomatik bir tüfekle poz verirken görülüyor.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Trump destekçisi adamın, aynı zamanda Nancy Pelosi'nin masasına, küfür içerikli uygunsuz bir mesaj bıraktığı da ortaya çıktı.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Senato binasından kürsü ile çıkarken gülümseyerek poz veren yağmacının ise, Florida, Bradenton'dan psikoloji mezunu Adam Johnson olduğu ortaya çıktı.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Politico'nun Baş Washington Muhabiri ve CNN International Analisti Ryan Lizza, Adam Johnson'ın bu görüntüsünü Twitter'da paylaştı.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

Johnson'ın bugün sildiği sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar, binanın içinde 'tüm turlara kapalı' yazan bir tabelanın yanında poz verdiğini gösteriyor.

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