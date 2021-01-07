ABD Başkanı Trump, yalnızca birkaç gün önce Usame bin Ladin operasyonuna ilişkin komplo teorisini içeren bir tweet'i retweet etmişti. Trump bu konudaki soruyu, "Bu sadece bir retweet'ti. Ben ortaya bırakırım insanlar kendileri karar versinler. Ben taraf tutmuyorum" şeklinde yanıtlamıştı.