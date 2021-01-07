Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı
ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçilerinin, düzenledikleri protesto gösterilerinde Kongre binasını işgal etmeleri üzerine olaylar çıkmıştı. Trump'ın çağrısıyla toplanan kalabalık güvenliği aşarak Kongre binasına girdi. Bazı protestocular Senato genel kurul salonuna kadar ulaşırken, güvenlik güçleri Temsilciler Meclisi'ne girmeye çalışanları ateş açarak durdurdu. Dünyanın yakından takip ettiği olayda, işgalcilerin kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı.
Çarşamba günü ABD Kongresi'nin Kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada ABD Başkenti'ne saldıran ve Joe Biden'ın seçim zaferinin resmiyete kavuşmasını geçici olarak durduran şiddet yanlısı Trump taraftarı çetenin bazı üyeleri tespit edildi.
Vücudunu saran dövmeleri, sırt çantası ve kafasındaki tüylü miğferiyle Kongre binasını işgal edenlerden biri olan Trump destekçisinin kimliği ortaya çıktı. Angeli'nin QAnon Şaman ismiyle de anılan Jake Angeli olduğu ortaya çıktı.
Boynuz, kürk şapka ve yüz boyası kullanan, Senato kürsüsünü işgal eden dövmeli Trump taraftarı Arizona'lı bir bir şarkıcı ve aktör. 32 yaşındaki adam, sık sık sağ kanat mitinglerine katılan ve bilinen bir sima.
Angeli'nin sosyal medya sayfasında, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.
Jake Angeli'nin üyesi olduğu QAnon grubu, ABD'de son yıllarda aşırı sağcı Proud Boys'la (Gururlu Çocuklar) birlikte en çok tartışılan oluşum. Başkan Trump, geçtiğimiz Ekim ayında QAnon isimli komplo teorisini onaylamadığını söylemekten kaçınmıştı.
3 Kasım seçimlerine 19 gün kala NBC televizyonunun yayınına çıkan Trump, moderatörü Savannah Guthrie tarafından komplo teorileri konusunda sıkıştırılmıştı.
ABD Başkanı Trump, yalnızca birkaç gün önce Usame bin Ladin operasyonuna ilişkin komplo teorisini içeren bir tweet'i retweet etmişti. Trump bu konudaki soruyu, "Bu sadece bir retweet'ti. Ben ortaya bırakırım insanlar kendileri karar versinler. Ben taraf tutmuyorum" şeklinde yanıtlamıştı.
Guthrie buna karşılık olarak ise "Anlamıyorum, siz başkansınız. Siz, sıradan bir kişinin her önüne geleni retweet eden amcası değilsiniz" demişti.
ABD Başkanı Trump, QAnon isimli komplo teorisi oluşumunu onaylamadığını açıklayıp açıklamayacağı ile ilgili soruyu ise "Onların hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diyerek geçiştirmiş, QAnon'ın pedofiliye karşı savaşan bir oluşum olarak tanıdığını ileri sürmüştü.
QAnon, halihazırda internet ortamında en fazla yayılan komplo teorisi olmayı sürdürüyor.
BBC'nin yaptığı bir araştırma, 2020 içerisinde QAnon'un komplo teorilerinin sosyal medyada 100 milyondan fazla yorum, paylaşım ve beğeni topladığını ortaya koydu.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin masasına küstahça ayağını koyan adamın ise sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan, 60 yaşındaki Arkansas'lı bir milliyetçi olduğu ortaya çıktı.
İsminin Richard 'Bigo' Barnett olduğu öğrenilen adam, Facebook sayfasındaki bir özçekimde, yarı otomatik bir tüfekle poz verirken görülüyor.
Trump destekçisi adamın, aynı zamanda Nancy Pelosi'nin masasına, küfür içerikli uygunsuz bir mesaj bıraktığı da ortaya çıktı.
Senato binasından kürsü ile çıkarken gülümseyerek poz veren yağmacının ise, Florida, Bradenton'dan psikoloji mezunu Adam Johnson olduğu ortaya çıktı.
Politico'nun Baş Washington Muhabiri ve CNN International Analisti Ryan Lizza, Adam Johnson'ın bu görüntüsünü Twitter'da paylaştı.
Johnson'ın bugün sildiği sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar, binanın içinde 'tüm turlara kapalı' yazan bir tabelanın yanında poz verdiğini gösteriyor.