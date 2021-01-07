Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'deki Kongre baskınına ilişkin flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Portekiz'in son derece mükemmel siyasi ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bu kapsamda, özellikle ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, iki ticaret hacminin arttırılabilmesi için önemli bir potansiyelin mevcut olduğunu belirterek, Türk şirketlerinin Portekiz'deki yatırımlarını artırma konusunda da son derece istekli olduğunun altını çizdi.

"YUNANİSTAN'LA ÇOK DAHA İYİ BİR DİYALOG KURABİLMEK İÇİN AÇIK BİR FIRSAT PENCERESİ MEVCUT"

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Silva'yla yaptığı görüşmede, Türkiye ile Portekiz arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının, hükümetler arası zirveden önce yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Silva'yla yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Libya, Dağlık Karabağ, Suriye, Doğu Akdeniz, Venezuela ve Afrika özelinde ise Mozambik'teki durumu değerlendirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, kalıcı istikrar ve barış için bütün bu bölgelerde önemli rol oynuyor. Bugün itibarıyla Türkiye bu rolünü oynamaya devam edecek. Türkiye, aynı zamanda tüm anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne inanan bir ülke. Buna, Doğu Akdeniz'deki durum, Kıbrıs konusu da dahil." dedi.

Türkiye'nin geçmişte Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda ortaya konan bütün öneri ve adımları desteklediğini anımsatan Çavuşoğlu, Rum tarafının ise Annan Planı dahil birçok çözüm önerisini reddettiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Burada Yunanistan ile çok daha iyi bir diyalog kurabilmek için açık bir fırsat penceresi mevcut. Dışişleri Bakanı (Nikos Dendias) şahsen benim çok iyi bir arkadaşım. Önümüzdeki haftalar içerisinde kendisiyle bir diyalog tesis edeceğiz. Bu çerçevede, AB ile ilişkilerimizde de yeni bir sayfa açmaya hazırız." dedi.