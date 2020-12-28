CHP 4 büyükşehirde halkı isyan ettirdi

İSTANBUL ESKİ YÖNETİMİNİ ARIYOR

Araştırmaya göre en büyük memnuniyetsizlik Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da. Binali Yıldırım ile çekişmeli bir seçim geçiren İmamoğlu, ikinci turda 800 bin oy farkla İstanbul'da ipi göğüsleyen isim olmuştu. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana el değiştirmeyen İstanbul, İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle önemli değişiklerin yaşandığı bir şehir oldu. Mevcut araştırmaya göre katılımcıların yüzde 40,6 ise yeni yönetimi daha başarılı bulurken, yüzde 49.1'i önceki yönetim daha başarılıydı yanıtı verdi. İstanbul'da değişen bir şey olmadı diyenlerin oranı ise yüzde 10.3.