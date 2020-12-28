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CHP 4 büyükşehirde halkı isyan ettirdi

CHP'li 4 büyükşehirde hizmet neredeyse yok denilecek seviyede. başta olmak üzere Ankar, ve Adanalılar CHP'ye isyan etti. 4 büyükşehirde yaşayan vatadaşlar CHP'nin mutlu etmediğini savundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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CHP 4 büyükşehirde halkı isyan ettirdi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı 5 büyükşehirde vatandaşlar isyanda. Areda Survey'in yayınladığı son araştırma 4 büyükşehirde CHP yönetimlerinin hizmet ve performansından duyulan memnuniyetin düştüğü görüldü. En büyük kan kaydı yüzde 49.1 ile 'da yaşandı.

Areda Survey PBDP'si kullanılarak 4 büyükşehirde gerçekleştirilen yerel yönetim araştırmasına 5320 kişi katıldı. 17-21 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleşti.

İSTANBUL ESKİ YÖNETİMİNİ ARIYOR

Araştırmaya göre en büyük memnuniyetsizlik Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da. Binali Yıldırım ile çekişmeli bir seçim geçiren İmamoğlu, ikinci turda 800 bin oy farkla İstanbul'da ipi göğüsleyen isim olmuştu. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana el değiştirmeyen İstanbul, İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle önemli değişiklerin yaşandığı bir şehir oldu. Mevcut araştırmaya göre katılımcıların yüzde 40,6 ise yeni yönetimi daha başarılı bulurken, yüzde 49.1'i önceki yönetim daha başarılıydı yanıtı verdi. İstanbul'da değişen bir şey olmadı diyenlerin oranı ise yüzde 10.3.

ANKARA'DA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş dönemi başladı. Aradan geçen süreçte Ankaralıların memnuniyet oranı ise başabaş gidiyor. Yavaş yönetimi yerine bir önceki dönemi başarılı bulanların oranı yüzde 39.6 olurken, CHP'li yönetimden memnuniyet oranı yüzde 38 olarak şekillendi. Yönetim değişikliğiyle Ankara'da durumun değişmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 22.4.

MERSİN GEÇMİŞİNİ ARIYOR

Cumhur İttifakı diğer ortağı MHP, yerel seçimlerde Adana ve gibi iki önemli büyük şehri CHP'ye kaptırdı. Seçim sonuçlarına göre Mersin'de Başkan Vahap Seçer, Adana da ise Zeydan Karalar başkanlık koltuğuna oturdu. Mersin'de önceki yönetimi daha başarılı bulan katılımcıların oranı yüzde 44 olurken, yeni yönetimi başarılı bulanların oranı yüzde 30.7 olarak açıklandı. Mersin'de değişen bir şey yok diyenlerin oranı ise yüzde 25.3

ADANA'DA DURUM FARKSIZ

MHP için kritik önemdeki Adana'da da durum aynı. Seçimin üzerinden geçen süreçte vatandaşlar mevcut yönetimden memnun olmadığını ifade ediyor. Araştırmaya göre katılımcılarını yüzde 36.7'si eski yönetimi daha başarılı bulduğunu ifade ederken, 33.7'lik kısım ise mevcut yönetimin hizmet ve performansını yeterli görüyor. Adana'da yüzde 29.6 ile ciddi bir katılımcı kitlesi ise, şehir için değişen bir şey olmadığı görüşünde.

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