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A HABER ANALİZ | İşte CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gerçeği! Skandal açıklamalar...

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Giriş: 19.12.2020 22:54
Güncelleme:19.12.2020 23:15
TBMM’nin en kavgacı isimleri arasına adını yazdırdı. Skandal açıklamaları, manipülatif söylemleri ve algı operasyonları sık sık gündeme geldi. Bu isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı, Grup Başkanvekili Özgür Özel'den başkası değil. A Haber, Özgür Özel'in CHP'deki rolünü derinlemesine analiz etti. İşte Özgür Özel'li CHP yönetimine taşıyan süreç…

TBMM'nin en kavgacı isimleri arasına adını yazdırdı.

Skandal açıklamaları, manipülatif söylemleri ve algı operasyonları sık sık gündeme geldi.

Bu isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Grup Başkanvekili Özgür Özel'den başkası değil.

A Haber, Özgür Özel'in CHP'deki rolünü derinlemesine analiz etti.

İşte Özgür Özel'li CHP yönetimine taşıyan süreç…

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