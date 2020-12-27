"4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İstisnalar başlıklı 3/a maddesi kapsamında tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünlerin doğrudan üreticilerden veya ortaklıklarından ihalesiz olarak satın alınabilmesi için; alımı yapacak kuruluşun, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği söz konusu ürünleri işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere kurulmuş olması veya bu ürünleri işleme, değerlendirme, iyileştirme veya satma işlemlerini yapmakla yasal olarak görevlendirilmiş olması gerekmektedir.."

"SÜTÜN İHALESİZ OLARAK SATIN ALINMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, kuruluş amacında veya mevzuatında süt işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak gibi bir görevi olmadığı için, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere satın aldığı sütün, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a maddesi kapsamında ihalesiz olarak satın alması mümkün olmayıp, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale yapılması zorunludur.."



"YARDIM KARTLARINA SÜT BEDELİ YÜKLENMİŞ OLSAYDI İSRAFLAR OLMAYACAKTI"

"'Ekrem İmamoğlu' reklamıyla dolaşan 61 adet araç ve yüzlerce personelle kişisel reklam yapmak yerine, süt yardımı yapılan ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklenmiş olsa israflar olmayacaktı."

GÖKSU: "KAPI KAPI GİYDİRİLMİŞ ARAÇLARLA MILLETİN EVİNE SÜT GÖTÜRÜYORSUNUZ"

Mehmet Tevfik Göksu, 14 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin litresi 8 lira olan süt dağıttığını açıklamıştı. Göksu, çocuklara süt dağıtılmasını desteklediğini belirterek, "Kapı kapı giydirilmiş araçlarla milletin evine süt götürüyorsunuz. Bu şu demek: 'Ey ev sen fakirsin. Senin evinin çocuğuna ben süt getiriyorum. Bu ne kadar rahatsız edici değil mi? 30 milyonluk süt dağıtılmış. Litresi 8 lira olan süt dağıtılıyor" ifadelerini kullanmıştı.



3.5 LİRALIK SÜTE 8 LİRA ÖDENİYOR KANUNA RAĞMEN İHALESİZ VERİLDİ

Raporda ihale ile verilmesi gereken alımın, usulsüz olarak ihalesiz verildiği kaydedildi. Diğer taraftan İBB'nin litresi 8 liradan aldığı aynı nitelikteki sütün piyasadaki litre fiyatı şöyle:

Birşah Süt Yağlı (1 Litre) 3.50 lira.

Migros Yağlı Süt (1 Litre) 3.60 lira.

İçim Süt Light (1 Litre) 3.95 lira.

Torku Süt Yarım Yağlı (1 Litre) 4.75 lira.

Pınar Süt Yarım Yağlı (1 Litre) 4.75 lira.

İçim Süt Laktozsuz (1 Litre) 5.45 lira.

Pınar Süt Yağlı (1 Litre) 5.95 lira.

SUBAŞI: "MEVZUATA UYACAKSIN. 'BU BÖYLEDİR'"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı; Sayıştay raporuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; süt dağıtımının engellendiğine yönelik iddialarına şöyle cevap verdi:

Soru: "Kamuoyuna şöyle yansıdı: Sayıştay raporundan da hareketle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin süt dağıtımı engellendi. 'Süt dağıtmasınlar gibi' Ama Sayıştay raporunun hiçbir yerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım amacıyla muhtaç ve yoksul insanlara süt veya paketlenmiş süt dağıtılmayacağı ifade geçmiyor."

Doğan Subaşı: "Geçmiyor. Tabi"

Soru: "Sadece bir ihale var. İhalenin usulü var. Usulü yerine getirmeleri gerekiyor."

Doğan Subaşı: "Tabi.. Mevzuata uyacaksın. 'Bu böyledir' diyor."

İMAMOĞLU: ANNELER, ÇOCUKLAR, GENÇLER MÜSTERİH OLSUN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; 20 Aralık 2020 tarihinde açıklamada bulunmuş ve "Sayıştay, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun" iddiasında bulunmuştu.