İzmir’de kiraladıkları araçların şase numaralarını değiştirip satan çete çökertildi

Çete üyelerine ait adreslerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 12 mermi, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 16 fişek, bir kurusıkı tabanca, bir bıçak, 2 araca ait 4 çalıntı plaka, 2 sahte plaka, 2 şase numarası değiştirilmiş sahte plakalı lüks araç ele geçirildi.