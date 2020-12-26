Son dakika: Şanlıurfa'da arazi kavgası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberine göre Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda Remzi Kırsal Mahallesi'nde arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAM AA
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Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.