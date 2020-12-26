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Son dakika: Şanlıurfa'da arazi kavgası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre -Adıyaman karayolunda Remzi Kırsal Mahallesi'nde arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika: Şanlıurfa'da arazi kavgası: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Olay yerinden ilk görüntüler SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA ARAZİ KAVGASI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR | OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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