Polise silahlı saldırıda bulunan gasp çetesine operasyon

Silah ile ateş ederek karşılık veren ve kaçmaya başlayan şahıslar kaza yapınca motosikleti bırakıp yaya olarak limon bahçesi içerisinde izlerini kaybettirmeye çalıştı. Etrafı polis ekiplerince sarılan bahçe içerisinde, termal drone desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, şahıslardan A.Y. 1 adet pompalı tüfek ve mühimmat ile birlikte ele geçirildi.