İstanbul’da silahlı kavga kamerada! Lüks cipini husumetli olduğu şahsın üzerine sürdü

KAĞITHANE POLİSİ "DAR ALAN" UYGULAMASIYLA YAKALADI

Olayın yaşanmasının ardından çok sayıda ihbar üzerine teyakkuza geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçenin çok sayıda noktasında kapama yaptı. Şahısların kaçtığı aracın plakasını ve kaçış güzergahını da tespit eden Kağıthane polisi, saldırganları "dar alan" uygulaması sonucu olaydan dakikalar sonra Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'ndeki bir sokakta kıskıvrak yakaladı.