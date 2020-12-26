Düzce'de hareketli anlar! Polis önlerini kesip böyle yakalandılar
Düzce'de sürücünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan 4 kişi, polis havaya uyarı ateşi açarak yakaladı. Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
YAŞAM DHA
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D-655 karayolu Çamköy sapağında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içinde 4 kişinin olduğu otomobili 'dur' ihtarında bulundu.
Ancak sürücü yoluna devam edince polis ekipleri de peşine düştü.
Melen Caddesi'nde polis tarafından önleri kesilen şüpheliler, bu kez otomobilden inip fındık bahçesine girerek kaçmaya çalıştı.
Polisler havaya uyarı ateşi açarak şüphelileri durdurdu.
Gözaltına alınan Muhammet E., Semih P., Cemil C. ve Cemil E.'nin kimlik kontrolü yapıldı.