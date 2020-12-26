Samsun'da apartmanın altından sokak geçiyor! Görenlerin ağzı açık kalıyor

"BÖYLE BİR SOKAK DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Apartmanın altından sokak geçmesinin kendileri için yararlı olduğunu ifade eden mahalle sakini Nusret Akyol, "Yolun açılması bizim açımızdan iyi oldu. Hem yukarı hem de aşağıya kestirmeden gidebiliyoruz. Cadde olması mahalle sakinleri için iyi oldu. Yol açılmadan önce gideceğimiz mesafe uzuyordu. Evden camiye gidiyorum. Apartmanın altından sokak açılmadan önce binanın etrafını dolaşmak zorunda kalıyorduk. Artık direkt binanın altından camiye gidebiliyoruz. Böyle bir sokak daha önce görmedim. Burada yaşadığımız için varlığını biliyoruz. Misafirlerimiz de ilk kez gördüğünde şaşırıyorlar. Apartmanın altından yol açılığını gören vatandaşlar da onlar için iyi olduğunu ve dolaşmak zorunda kalmadıklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu.