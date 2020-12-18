İstanbul'da silahlı saldırı! Maskeli saldırgan kurşun yağdırdı

Saldırı sonucu bacağından yaralanan genç geri yıkılırken kaçan saldırgan ise birkaç el daha ateş ederek sokaktan uzaklaştı.



KURŞUNLARDAN BİRİ ARACA DİĞERİ PENCEREYE İSABET ETTİ

Şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri park halindeki araca, diğeri de bir binanın birinci katındaki pencereye isabet etti.