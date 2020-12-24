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Lamborghini ile karpuz satıp polis aracıyla tur atmıştı! İranlı fenomen hakkında flaş gelişme

Lüks aracıyla karpuz satarken görüntülenen daha sonra da polis aracıyla tur atıp görüntüleri sosyal medyadan paylaşan İranlı fenomen hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Lamborghini ile karpuz satıp polis aracıyla tur atmıştı! İranlı fenomen hakkında flaş gelişme

Her yaptığı olay olan uyruklu fenomen ilk olarak gözaltına alınmış ancak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan iki gün önce göç işlemleri için Pendik teslim edilmişti. İranlı fenomen Tuzla'da bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

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SON DAKİKA! O GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU…
İlk olarak lüks aracıyla karpuz sattığı görüntülere basında yer verilen Mılad Hatamabadi Farahani, ardından Kağıthane ilçesinde polis aracıyla tur attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla 'nin gündemine oturmuştu…

BU GÖRÜNTÜLERLE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU!
Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi'nin kısıtlama sırasında polis aracında çektiği görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlatılmıştı.

Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için iki gün önce Merkezine teslim edilmişti.

Buradaki 48 saatlik süresi dolan İranlı fenomen Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Öte yandan, fenomen Mılad Hatamabadi Farahani'nin avukatlarından biri olan Av. Selim Topçu'nun Çağlayan Adliyesi İkinci Sulh Ceza Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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