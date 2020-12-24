Lamborghini ile karpuz satıp polis aracıyla tur atmıştı! İranlı fenomen hakkında flaş gelişme

SON DAKİKA! O GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU…

İlk olarak lüks aracıyla karpuz sattığı görüntülere basında yer verilen Mılad Hatamabadi Farahani, ardından Kağıthane ilçesinde polis aracıyla tur attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu…