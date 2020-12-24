Yağmur Denli, erkek arkadaşıyla yaklaşık 1 yılı aşkın süre birlikteliği olduğunu anlatarak, "Maalesef bazı anlaşmazlıklar yüzünden önce tartışmalar ve geçimsizlikler başladı. Arkasından da hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görmeye başladım. Aslında ilk şiddete uğradığımda ilişkiyi noktaladık. Sonrasında çok pişman olduğu için inandım ve ikinci bir şans vermemek gerektiğini öğretti bana. Konu her zaman için hep üçüncü kişilerdi.