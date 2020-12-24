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Lamborghini ile karpuz satıp polis aracıyla tur atmıştı! İranlı fenomen hakkında flaş gelişme

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Giriş: 24.12.2020 11:10
Lüks aracıyla karpuz satarken görüntülenen daha sonra da polis aracıyla tur atıp görüntüleri sosyal medyadan paylaşan İranlı fenomen Mılad Hatamabadi Farahani hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

Her yaptığı olay olan İran uyruklu fenomen ilk olarak gözaltına alınmış ancak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani iki gün önce göç işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilmişti. İranlı fenomen Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

SON DAKİKA! O GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU…
İlk olarak lüks aracıyla karpuz sattığı görüntülere basında yer verilen Mılad Hatamabadi Farahani, ardından Kağıthane ilçesinde polis aracıyla tur attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu…

BU GÖRÜNTÜLERLE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU!
Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi'nin kısıtlama sırasında polis aracında çektiği görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlatılmıştı.

Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için iki gün önce Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilmişti.

Buradaki 48 saatlik süresi dolan İranlı fenomen Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Öte yandan, fenomen Mılad Hatamabadi Farahani'nin avukatlarından biri olan Av. Selim Topçu'nun Çağlayan Adliyesi İkinci Sulh Ceza Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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