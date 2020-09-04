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Yaptığı hareketle herkesi şaşırtmıştı! Lamborghinili karpuzcu bakın kim çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satan kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami (24) olduğu ortaya çıktı. Antalya'da eşiyle birlikte yaşayan Hatami, İran'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden tutuklandığı, tahliye olduktan sonra da ailesiyle Antalya'ya yerleştiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 10:37
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Yaptığı hareketle herkesi şaşırtmıştı! Lamborghinili karpuzcu bakın kim çıktı!

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken bir Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.

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Yaptığı hareketle herkesi şaşırtmıştı! Lamborghinili karpuzcu bakın kim çıktı!

Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzların kilosunu 5 liradan sattığını duyuran kişi, "Şeker gibi 5 TL" diye bağırarak çevredeki vatandaşların da büyük ilgisini çekti.

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Yaptığı hareketle herkesi şaşırtmıştı! Lamborghinili karpuzcu bakın kim çıktı!

Bu sırada lüks otomobilde karpuzları gören bazı kişiler ise, sıraya girerek karpuz satın aldı. Karpuzları satan kişi ise, gazetecilerin kendisini çektiğini farkedince karpuzları yol kenarına bırakarak otomobili ile uzaklaştı.

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Yaptığı hareketle herkesi şaşırtmıştı! Lamborghinili karpuzcu bakın kim çıktı!

Herkesin lüks arabanın bagajında neden karpuz sattığını merak ettiği kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami Abadi olduğu öğrenildi.

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Yaptığı hareketle herkesi şaşırtmıştı! Lamborghinili karpuzcu bakın kim çıktı!

İRAN'DAN KAÇMIŞ
İran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile ünlenen Hatami, bazı videoları nedeniyle tutuklandı.