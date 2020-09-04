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Yaptığı hareketle herkesi şaşırtmıştı! Lamborghinili karpuzcu bakın kim çıktı!
İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satan kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami (24) olduğu ortaya çıktı. Antalya'da eşiyle birlikte yaşayan Hatami, İran'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden tutuklandığı, tahliye olduktan sonra da ailesiyle Antalya'ya yerleştiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.09.2020 10:34Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 10:37