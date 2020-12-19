İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi polis aracıyla tur atmıştı! Harekete geçildi

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu, Milad Hatemi isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir.