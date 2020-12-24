Müge Anlı canlı yayında isyan etti! Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz
Müge Anlı, evlilik dolandırıcılığı zincirindeki skandal olayların ardından canlı yayında isyan etti. Müge Anlı, Canan Hanım ve Ümit Bey tarafından dolandırılanların hiçbirinin resmi nikah yapmaması üzerine, "Hem devletin dediğini yapmıyorsun hem devletten yardım istiyorsun" şeklinde konuştu.
ATV'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, evlilik dolandırıcılığı zincirini gündeme getirdi. Ümit Korkmaz'ın "350 bin TL dolandırıldım" diyerek başvurduğu Müge Anlı canlı yayınına peş peşe şiakyetler geldi.
2 AİLE DAHA KATILDI
Müge Anlı canlı yayınına Canan ve Ümit tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunan arttı.
Dünkü canlı yayına telefonla bağlanan Aslan Bey'in ardından bugün 2 aile daha stüdyoya geldi.
Müge Anlı ailelerin hiçbirinin resmi nikah yapmamasına tepki gösterdi.
"SİZ DEVLETİN DEDİĞİNİ YAPIN DEVLET YARDIM EDER"
Canlı yayında isyan eden Müge Anlı, "Arkadaşlar düğün davetiyelerini de koymuşlar. Resmi nikah yok ama düğünler maşallah. Eğlenmeye gelince halkımız bir coşuyor ama resmi nikaha gelince yok. Sonra dolandırıldım diye devletten yardım istiyorsun. Hem devletin dediğini yapmıyorsun hem devletten yardım istiyorsun. Devlet de dönüp sana der ki; 'Sen benim dediğimi yap ben de sana yardımcı olayım.' Devlet resmi nikah kıy diyor kıymıyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.