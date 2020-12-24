Müge Anlı canlı yayında isyan etti! Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz

"SİZ DEVLETİN DEDİĞİNİ YAPIN DEVLET YARDIM EDER"

Canlı yayında isyan eden Müge Anlı, "Arkadaşlar düğün davetiyelerini de koymuşlar. Resmi nikah yok ama düğünler maşallah. Eğlenmeye gelince halkımız bir coşuyor ama resmi nikaha gelince yok. Sonra dolandırıldım diye devletten yardım istiyorsun. Hem devletin dediğini yapmıyorsun hem devletten yardım istiyorsun. Devlet de dönüp sana der ki; 'Sen benim dediğimi yap ben de sana yardımcı olayım.' Devlet resmi nikah kıy diyor kıymıyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.