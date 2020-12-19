Şırıngalı çikolata ile ilgili korkunç ayrıntı! İki çocuğun ölümüne neden olmuştu

11 MİLYON ŞIRINGA SATTIK

Üretici firma sahibi iki kardeş ifadelerinde, "Gıda ve Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına gerekli üretim izinlerini almak için başvuru yaptık. Şırıngalı çikolata için Ticaret Bakanlığından oyuncak izni istedik. Ancak Ticaret Bakanlığı oyuncak için gerekli vasıfları ve plastiğin içeriğindeki bazı kimyasal maddelerin zararlı bulunması nedeniyle bize oyuncak izni ve patenti vermedi. Sadece Gıda Bakanlığı üretimin her aşamasında yüksek gıda mühendisi bulundurmak koşuluyla bizlere gıda izni verdi. Bizde üretime başladık. Beş işçimiz var. Bunlarla üretimi yapıyorduk. Bizim Diyarbakır'a hiç satışımız olmadı. Başka firmalar üretip satmış olabilir. Biz malı üretip dağıtıcı şirket olan Bonart'a veriyorduk. İki çocuğun ölümünden sonra iç piyasadaki tüm mallarımızı geri çektik. Üretimi de durdurduk. Ancak bu olaylar olana kadar piyasaya 11 milyon ürün sattık" dediler.

İZİN VERİLMEDİĞİ HALDE MERDİVEN ALTI ÜRETİM YAPTILAR

Dağıtıcı firma sahipleri ise üretimin hiçbir aşamasında yer almadıklarını, sadece paketleme ve ambalaj işlemi bittikten sonra malı teslim alıp dağıtımını yaptıklarını ve suçsuz olduklarını iddia ettiler.

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Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sık sık denetlenmesi gereken hijyen şartlarının olmadığı bir ortamda merdiven altı fason üretim yapıldığını, üretimin hiçbir aşamasında gıda mühendisi bulundurulmadığını belirtti. Hakimlik, firma sahiplerinin üretimi bir depoda çalıştırdıkları beş işçi ile gerçekleştirdiklerini, oyuncak için Ticaret Bakanlığından talep edilen iznin uygun hijyen şartlarını taşımadığı için reddedilmesine rağmen üretime devam edilerek bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan Servet ve Uğur Yılmaz adlı kardeşlerin tutuklanmasına karar verdi.