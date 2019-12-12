Şırıngalı çikolata satışı okullarda yasak! Şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır?

Okullarda şırıngalı çikolata kabusu yaşanıyor. Dün Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırıngalı çikolatanın kapağının soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Mert'in ölümü üzerine okul kantinlerinde satılması gereken ürünler tartışılırken, Diyarbakır'dan da acı haber geldi. 25 Kasım tarihinde şırıngalı çikolatanın tıpasının soluk borusuna kaçması sonucu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan 7 yaşındaki Umut Bilgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okullarda satışı yasaklanan şırıngalı çikolatalar toplatılmaya başlanırken, bu ürünün nerelerde satıldığı ve nasıl olduğu yoğun şekilde sorgulanıyor. Vatandaşlar çocuklarının tüketmesinde risk gördüğü ürünleri mutlaka Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak bildirmeli. Peki, şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılır? Okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünler hangileri? İşte şırıngalı çikolata olaylarının ardından tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:05Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:15