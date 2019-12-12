Şırıngalı çikolata satışı okullarda yasak! Şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır?

Tarih: 11.12.2019! Yer: Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kapucu İlkokulu! 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininde satılan şırıngalı çikolata kapağının soluk borusuna kaçması nedeniyle yaşama veda etti. Olayın yankıları sürerken bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgin, okul kantininden aldığı şırıngalı çikolatanın tıpasını soluk borusuna kaçırdı. Nefessiz kalan Umut Bilgin, Dicle Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Umut, bugün hayata gözlerini yumdu. Yaşanan ölümlerin ardından şırıngalı çikolatalar merak konusu oldu. Okul kantinlerinde satışı uygun olmayan ürünlerle ilgili 26 Ağustos'ta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir açıklama yapmıştı. Pekcan, velileri ALO 175 hattını aramaları konusunda uyarmıştı. Peki, nedir bu şırıngalı çikolata? Nerelerde satılır? Okul kantinlerinde satışı olan yiyecek ve içecekler neler? İşte şırıngalı çikolata kabusu ve detayları...