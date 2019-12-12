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Şırıngalı çikolata satışı okullarda yasak! Şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır?

Okullarda şırıngalı çikolata kabusu yaşanıyor. Dün Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırıngalı çikolatanın kapağının soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Mert'in ölümü üzerine okul kantinlerinde satılması gereken ürünler tartışılırken, Diyarbakır'dan da acı haber geldi. 25 Kasım tarihinde şırıngalı çikolatanın tıpasının soluk borusuna kaçması sonucu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan 7 yaşındaki Umut Bilgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okullarda satışı yasaklanan şırıngalı çikolatalar toplatılmaya başlanırken, bu ürünün nerelerde satıldığı ve nasıl olduğu yoğun şekilde sorgulanıyor. Vatandaşlar çocuklarının tüketmesinde risk gördüğü ürünleri mutlaka Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak bildirmeli. Peki, şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılır? Okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünler hangileri? İşte şırıngalı çikolata olaylarının ardından tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:15
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Şırıngalı çikolata satışı okullarda yasak! Şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır?

Tarih: 11.12.2019! Yer: Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kapucu İlkokulu! 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininde satılan şırıngalı çikolata kapağının soluk borusuna kaçması nedeniyle yaşama veda etti. Olayın yankıları sürerken bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgin, okul kantininden aldığı şırıngalı çikolatanın tıpasını soluk borusuna kaçırdı. Nefessiz kalan Umut Bilgin, Dicle Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Umut, bugün hayata gözlerini yumdu. Yaşanan ölümlerin ardından şırıngalı çikolatalar merak konusu oldu. Okul kantinlerinde satışı uygun olmayan ürünlerle ilgili 26 Ağustos'ta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir açıklama yapmıştı. Pekcan, velileri ALO 175 hattını aramaları konusunda uyarmıştı. Peki, nedir bu şırıngalı çikolata? Nerelerde satılır? Okul kantinlerinde satışı olan yiyecek ve içecekler neler? İşte şırıngalı çikolata kabusu ve detayları...

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Şırıngalı çikolata satışı okullarda yasak! Şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır?

ŞIRINGALI ÇİKOLATA NEDİR?

Şırıngalı çikolata tek bir firma tarafından üretilmiyor. Birçok firma çocuklara kabus olan bu ürün çeşidini üretiyor. Birçok internet sitesinde de satışı yapılıyor. Şırıngalı çikolatayı kısaca tanımlamak gerekirse, şırınga benzeri bir tüpün içinde sıv�� şekilde çikolata bulunuyor. Bu çikolata şırınga yöntemi ile ağza sıkılıyor ve yeniliyor.

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Şırıngalı çikolata satışı okullarda yasak! Şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır?

ŞIRINGALI ÇİKOLATA NERELERDE SATILIYOR?

Şırıngalı çikolatanın satıldığı yerler genelde bakkal ve marketler. Hemen hemen tüm market ve bakkallarda bu ürünleri bulmak mümkün. Okul kantinlerinde de çocukların ilgisini çekmesi nedeniyle satıldığı belirtiliyor. Yaşanan olayların ardından ürünler tek tek toplanmaya başlandı.

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Şırıngalı çikolata satışı okullarda yasak! Şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır?

ŞIRINGALI ÇİKOLATA YASAK!

Şırıngalı çikolatanın okul kantinlerinde satılması yasak! Ancak kantinciler kuralları çiğneyerek bu satışları gerçekleştiriyor. Okul yönetimlerinin kantincileri denetlemeleri gerekiyor. Veliler de bu ve benzeri ürünleri gördüklerinde ALO 175'i arayarak şikayet bildiriminde bulunmalı.

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Şırıngalı çikolata satışı okullarda yasak! Şırıngalı çikolata nedir? Şırıngalı çikolata nerelerde satılır?

Ankara Kantinciler Odası Başkanı ayram Şahin, olayın ardından kantine denetim ekibi gönderdiklerini ve bu ürünün satıldığına dair hiçbir bulguya rastlamadıklarını söyledi.