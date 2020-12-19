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Son dakika | Kovid-19 tedavisi gören Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat entübe edildi

Son dakika spor haberleri... ’ın eski başkanlarından koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu. Yarsuvat'ın hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği iddia edildi. 83 yaşındaki Yarsuvat, 'ın ardına sarı kırmızılı kulübün başkanı seçilmişti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika | Kovid-19 tedavisi gören Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat entübe edildi

Galatasaray'ın iki dönem önceki başkanı Duygun Yarsuvat koronavirüse (Kovid-19) yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

ENTÜNE EDİLDİ

Galatasaray eski başkanlarından Profesör Duygun Yarsuvat, dün gece hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Yarsuvat'ın ilaç ve oksijenle tedavi altında olduğu ifade edildi.

ÜNAL AYSAL'DAN SONRA BAŞKAN SEÇİLDİ

Sarı-kırmızılı camianın en önemli isimlerinden olam Yarsuvat, Ünal Aysal'dan sonra göreve gelmiş, 4'üncü yıldızın takıldığı sezonda başkanlık yapmıştı.

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