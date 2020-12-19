Son dakika | Kovid-19 tedavisi gören Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat entübe edildi
Son dakika spor haberleri... Galatasaray’ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu. Yarsuvat'ın hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği iddia edildi. 83 yaşındaki Yarsuvat, Ünal Aysal'ın ardına sarı kırmızılı kulübün başkanı seçilmişti.
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Galatasaray'ın iki dönem önceki başkanı Duygun Yarsuvat koronavirüse (Kovid-19) yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.
ENTÜNE EDİLDİ
Galatasaray eski başkanlarından Profesör Duygun Yarsuvat, dün gece hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Yarsuvat'ın ilaç ve oksijenle tedavi altında olduğu ifade edildi.
ÜNAL AYSAL'DAN SONRA BAŞKAN SEÇİLDİ
Sarı-kırmızılı camianın en önemli isimlerinden olam Yarsuvat, Ünal Aysal'dan sonra göreve gelmiş, 4'üncü yıldızın takıldığı sezonda başkanlık yapmıştı.