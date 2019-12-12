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Şırıngalı çikolata bir can daha aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
ŞIRINGALI ÇİKOLATA BİR CAN DAHA ALDI

'da yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, okul çıkışında bir marketten aldı. Kapağın boğazına kaçması sonrası acile kaldırılan minik Umut, 9 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesi sonrasında hayatını kaybetti.

'da şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

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